"Мы не понимали, кто делает искренне": глава МЧС о задержании Перизат Кайрат

Глава МЧС в кулуарах сената сегодня прокомментировал скандал вокруг Перизат Кайрат, которая сейчас проходит по делу о хищении средств, передает корреспондент NUR.KZ.

Чингис Аринов сообщил, что во время паводков было много волонтеров, которые помогали.

"В моменте мы не могли понимать, кто это делает искренне, кто как. Наша задача была доставить ту или иную гуманитарную помощь в пострадавшие районы. Что мы и делали, не углубляясь в детали. Я не помню, чтобы мы ее куда-то пускали. Но факт в том, что гуманитарная помощь была доставлена вовремя", - отметил он.

Прокомментировал он и задержание самой Перизат Кайрат.

"Да, было неожиданностью. Но сейчас идут оперативные мероприятия, как я могу комментировать?" - говорит Аринов.

Ранее дело Перизат Кайрат журналисты попросили прокомментировать заместителя премьер-министра Серика Жумангарина. Однако он отказался озвучить свое мнение.

Дело Перизат Кайрат

Неделю назад стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. На днях стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

Вчера руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявил, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.