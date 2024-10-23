Токаев: Никто из пострадавших во время паводков не остался без внимания

Глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником. По его словам, день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости.

Как сказал президент, успеха может добиться только та нация, которая с уверенностью смотрит в будущее, преодолевая все трудности и невзгоды.

"Казахстан никогда не свернет с намеченного пути. Мы вновь доказали это во время разгула стихии в этом году. Недавние беспрецедентные паводки стали большим испытанием для страны. Под водой оказались целые населенные пункты. В 10 регионах было объявлено чрезвычайное положение. Тысячи людей в одночасье лишились своего крова и имущества. Вы знаете, что в этот критический момент я выступил с особым обращением к народу, в котором заверил граждан, что ни один человек не останется вне зоны нашего внимания. Государство сдержало свои обещания. В кратчайшие сроки было построено около 2700 домов. Более 9 тысяч семей получили компенсацию за утраченное жилье, было приобретено около 6000 домов. С лета тысячи семей уже отметили новоселье. За это небольшое время государство восстановило большую часть поврежденной инфраструктуры", – напомнил Касым-Жомарт Токаев.

По оценке главы государства, вся проделанная работа стала плодом общих усилий. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий стихии, прежде всего спасателей, волонтеров, бизнесменов и неравнодушных граждан.

"Действительно, всеми нашими успехами мы обязаны крепкому единству и сплоченности. Это основа сильной нации и авторитетного государства. Нынешние события в мире доказывают, что без стабильности в стране не будет движения вперед. Эта аксиома подтверждается на примере многих государств, в которых раздор и конфликты привели к застою и деградации. Воистину, только там, где есть единство, будет благополучие. Глубокие всесторонние реформы, которые мы проводим благодаря единству народа и стабильности в стране, служат ключом к развитию и процветанию и уже приносят свои плоды", – заявил президент.

Напомним, весной в Казахстане случились паводки. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота.

Правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Недавно стало известно, что 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям, пострадавшим от паводков.