"Двери были закрыты": бывшая администратор хостела, где погибли 13 человек, дала показания в суде

В суде по делу о пожаре в хостеле, унесшем жизни 13 человек, выступила его администратор. Девушка и сама проживала там, передает корреспондент NUR.KZ.

"В начале ноября 2023 года я нашла хостел по объявлению, заселилась туда. Мне предложили работу там же и я несколько смен проработала администратором. Мне предложили верхнее место. После заселения я искала работу, затем приступила к работе там же. Салтанат, старший администратор, предложила мне эту вакансию.

Там был длинный коридор и по сторонам размещались комнаты. На цокольном этаже, там, где заканчивается коридор, были расположены матрасы в количестве около 20-30 штук. На цокольном этаже еще шел ремонт в двух комнатах, поэтому матрасы находились в коридоре", - вспоминает Гульнур Бекмагамбетова.

Она рассказала, что, когда произошла трагедия, она находилась у родственников. Приехала в хостел лишь утром, когда уже выносили тела погибших.

"Противопожарные выходы были. Однако, помимо центрального выхода, остальные двери были закрыты. А ключи находились на ресепшене", - добавила она.

Также в суде выступила управляющая хостелом Салтанат Каримова. Она устроилась на работу в хостел при открытии. Помещение было рассчитано на 60-70 койкомест, при этом размещение на верхнем месте двухярусной кровати стоило 2500 тенге, рассказала она.

Ответила она и на вопрос о регистрации постояльцев.

"Был общий чат, куда отправлялись фотографии удостоверений личности клиентов, номер комнаты, какую кровать сдали и как была произведена оплата. Это было предназначено для того, чтобы полиция была в курсе информации о постояльцах. Если же человек казался странным или подозрительным, мы отправляли данные и спрашивали, нет ли за ним преступлений", - отметила свидетель.

Она добавила, что плана эвакуации в хостеле не было.

"Т. (человек, находившийся, по словам супруги обвиняемого, 15 минут в хостеле рано утром в день пожара - прим.ред.) из виду я не выпускала, он был "скользким", везде совал свой нос и задавал много вопросов по хостелу. Мы поселили его в 16 комнате, потом перевели в другую по его просьбе. Он привел с собой М., гражданина Узбекистана", - рассказала она.

Она добавила, что представитель ТОО приходил и проверял здание, а также видел, как и где расположены кровати. Свидетель утверждает, что никаких повреждений в проводке не видела. По ее словам, замыканий не было.

На вопрос защиты, допускает ли она, что пожар мог произойти из-за поджога, Салтанат Каримова ответила утвердительно.

"Допускаю, вполне возможно. Матрасы стояли, проход был загорожен не сильно", - резюмировала она.

Напомним, ранее прокурор зачитал обвинительный акт по делу. Также в суде выступал один из подсудимых.

Пожар в хостеле в Алматы

Напомним, пожар в одном из алматинских хостелов произошел в ноябре 2023 года.

В результате страшной трагедии погибли 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

Ранее в ДЧС Алматы сообщалось, что подвал, в котором произошел пожар, был незаконно переоборудован в хостел.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

В октябре этого года начались предварительные слушания по этому громкому делу. Согласно части 2 статьи 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.