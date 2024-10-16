"Я не делал сигнализацию": обвиняемый по делу о пожаре в хостеле не признал вину в суде

Подсудимый по делу о пожаре в хостеле, где погибли 13 человек, Александр Пекельник рассказал свою версию произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, оба подсудимых не признают вину. Александр Пекельник подчеркнул, что не согласен с обвинением.

"Я работаю с 2005 года в этой сфере. Данное помещение, оно было пустующее, в нем не было никакого производства, оно было нефункционально пустое. На нем находилась уже существующая пожарная сигнализация, которая была в нерабочем состоянии. Поэтому нас и пригласили, чтобы произвести диагностику, чтобы запустить эту пожарную сигнализацию.

Наша компания произвела диагностику, выяснила, что пожарные датчики установлены еще были с 2005 года, а их работоспособность по техническому регламенту составляет 10 лет. Это как минимум их нужно было менять в 2015 году.

Мы определили, что они старые, проводка вся была порванная. Соответственно, мы рекомендовали заменить данное оборудование, данные датчики и протянуть новый кабель. Тем самым, соответственно, выставили соответствующую смету. Это значит, мы ничего не меняли по сути самой схеме работы пожарной сигнализации". - рассказал подсудимый.

По его словам, само помещение соответствовало техническому паспорту 2006 года.

"Его целевое назначение на тот момент было как нежилое помещение. Пожарная сигнализация строится, только исходя из функционального назначения. Будет ли у вас офис в этом помещении, либо хостел, от этого и строится соответствующая пожарная сигнализация. Но, так как помещение было пустующее, оно было зарегистрировано в государственных органах, оно имело уже существующую пожарную сигнализацию, но было в неисправном состоянии, наша задача была восстановить то, что уже было.

Тем самым, мы и выставили соответствующее коммерческое предложение на замену старого оборудования путем установки нового по контуру старой сигнализации. Что мы и сделали. После того, как мы сдали этот объект, к нам никаких претензий со стороны ответственных лиц за пожарную безопасность не поступало. Мы соблюдали все нормы", - уверяет он.

Он отметил, что, когда объект переходит в новое управление и меняется планировка, меняется функционал.

"Тем самым, был незаконно введен новый бизнес, который не был приведен в соответствие с пожарными нормами и требованиями. Согласно правилам, эффективность работоспособности пожарной сигнализации возложена на руководителя организации. То есть, на собственника или имеющего право владеть.

Вопрос у меня возникает о том, где в данном случае в обвинительном акте мое причастие к данной трагедии, которая унесла жизнь 13 человек. Если бы я делал бы пожарную сигнализацию для хостела, я бы раскаялся в этом и принял бы свою вину. Но я не делал пожарную сигнализацию для хостела. Я искренне приношу свои соболезнования людям", - высказался подсудимый.

Адвокат Пекельника Карина Сеиткожанова добавла, что в обвинительном акте говорится, что ее подзащитный имел возможность предвидеть опасные последствия.

"Как он мог предвидеть, что в данном помещении, без функционального назначения, когда-нибудь будет хостел? Сами владельцы подтверждают, что они действительно устанавливали эту систему в пустующем помещении. Подсудимый не является лицом ответственным лицом, так как он не собственник и не руководитель хостела. Никакой формы собственности он не имел в этом помещении", - сообщила она.

Напомним, сегодня прокурор зачитал обвинительный акт по делу.

Пожар в хостеле в Алматы

Напомним, пожар в одном из алматинских хостелов произошел в ноябре 2023 года.

В результате страшной трагедии погибли 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое – гражданами России, двое – гражданами Узбекистана.

Ранее в ДЧС Алматы сообщалось, что подвал, в котором произошел пожар, был незаконно переоборудован в хостел.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

В октябре этого года начались предварительные слушания по этому громкому делу. Согласно части 2 статьи 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.