"Был введен в заблуждение": супруга обвиняемого по делу в пожаре в хостеле выступила в суде

В суде Алмалинского района Алматы проходит допрос свидетелей по делу о пожаре в хостеле, случившемся в ноябре 2023 года. Сегодня выступила с показаниями супруга одного из подсудимых, передает NUR.KZ.

Ботагоз Мухамедьярова выступила первым свидетелем по этому делу. Она является супругой подсудимого Мухамедьярова, владельца хостела.

"Я бы хотела выразить глубочайшие соболезнования родным всех погибших. В конце августа 2023 года мой муж Адильбек начал искать помещение для организации хостела. Он наткнулся на объявление, мы встретились с представителем арендодателя.

Адильбек сказал, что для работы хостела ему нужно больше комнат. На что ему ответили, что можно установить перегородки, что поможет создать несколько комнат. Представитель заверил, что все это возможно, и проект нужно согласовать с начальством. По указанию представителя арендодателя мой муж сделал перегородки из гипсокартона", - говорит свидетель.

По ее словам, работы были выполнены по заказу и на финансовые средства ТОО, являвшегося арендодателем.

"Адильбек согласился лишь потому что, он был введен в заблуждение. 28 августа он снова встретился с представителями собственников здания и там обсуждался проект об установке перегородок. При этом Адильбека уверили, что система противопожарной сигнализации была исправна, поверив специалистам в области пожарной безопасности", - добавила супруга подсудимого.

Она отметила, что представитель подрядчика заверил арендатора, что система противопожарной безопасности работает исправно, указав на то, что датчики мигают красной лампочкой.

"На этом основании мой муж принял решение арендовать помещение, поверив специалистам в области пожарной безопасности, получив от них устную инструкцию по установлению перегородок. При этом представитель арендодателя указал моему мужу, что нужно будет перегородки сделать из не несущих конструкций, что позволит не составлять проектную документацию и эскизы планируемых изменений.

Целевое назначение помещения в договоре было указано как "хостел". Данный договор был составлен самими сотрудниками ТОО, а мой муж лишь его подписал. Хочу отметить, что 12 декабря 2023 года Управлением градостроительного контроля города Алматы за переоборудование помещения ТОО было привлечено к административной ответственности - штрафу", - рассказала Ботагоз Мухамедьярова.

21 сентября 2023 года ее супруг заключил договор аренды, где директором и учредителем он выступал самостоятельно, добавила Мухамедьярова.

"В ходе досудебного расследования также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 202 УК РК. Это - умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть 13 человек. Дело было направлено в УП Алмалинского района.

Одним из подозрительных лиц, находившихся в хостеле на момент пожара, является Т., который в ночь трагедии в 5:16 часов утра без оплаты и без регистрации проник в помещение хостела на цокольный этаж , где пробыл 15 минут, а затем он выбежал, о чем свидетельствует камера видеонаблюдения", - сообщила свидетель.

Напомним, ранее прокурор зачитал обвинительный акт по делу. Также в суде выступал один из подсудимых.

Пожар в хостеле в Алматы

Напомним, пожар в одном из алматинских хостелов произошел в ноябре 2023 года.

В результате страшной трагедии погибли 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

Ранее в ДЧС Алматы сообщалось, что подвал, в котором произошел пожар, был незаконно переоборудован в хостел.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

В октябре этого года начались предварительные слушания по этому громкому делу. Согласно части 2 статьи 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.