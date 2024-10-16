Пожар в хостеле с 13 жертвами: в суде огласили обвинительный акт

В Алматы проходит судебный процесс по делу о пожаре в хостеле, который случился около года назад. На скамье подсудимых – два человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Пожар в Almaty Hostel произошел 30 ноября 2023 года. В результате погибли 13 человек.

Как стало известно, хостел был открыт за полтора месяца до пожара, помещение принадлежало банку как залоговое имущество площадью 456 квадратных метров по улице Шарипова.

Подсудимых двое: владелец хостела Адильбек Мухамедьяров и специалист по установке противопожарной системы Александр Пекельник. Они обвиняются по статье 292 УК РК – нарушение требований пожарной безопасности. Потерпевшие и их представители принимают участие в судебном процессе онлайн.

Согласно обвинительному акту, специалист по установлению пожарной сигнализации Александр Пекельник нарушил технику безопасности при установке сигнализации. Вместе с тем, в техпаспорте помещения отражено, что в подвале находились офисы, торговые залы, служебные помещения и санузлы.

"Таким образом, Пекельник, будучи руководителем монтажной организации, осознавая возможность наступления общественно опасных последствий в результате неисполнения возложенных на него нормативных и правовых обязанностей, связанных с установкой устройств пожарной сигнализации, отнесся к своим обязанностям безответственно.

Он не обеспечил помещение необходимым количеством пожарных извещателей и оповещателей, а также не разместил их должным образом, что привело к недостаточной слышимости пожарных сигналов во всех зонах пребывания людей. Это создало угрозу нарушению пожарной безопасности в данном объекте.

Согласно нормам, уровень звука пожарной сигнализации должно быть не менее 85 децибел, а в хостеле этот показатель составлял всего 28-72 децибел. Это значит, что уровень звуковых сигналов не достигал достаточного уровня", – зачитал прокурор.

Согласно заключению специалистов в области пожарной безопасности, при осмотре помещения установлено, что окна на подвальных этажах помещения отсутствуют.

В обвинительном акте указано, что в результате пожара и нарушений требований пожарной безопасности, допущенных Мухаммедяровым и Пекельником, ответственными за их соблюдение, в подвальном этаже от отравления продуктами горения, в том числе угарным газом, погибли 13 человек.

При должном внимании и ответственности за выполнение возложенных на них обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, трагических последствий можно было бы избежать, отметил гособвинитель.

Матрасы, находящиеся в коридоре затруднили выход из номеров, а эвакуационный выход был заблокирован мебелью, создав препятствия для выхода.

По словам прокурора, Мухамедияров разместил горючие материалы, то есть, матрасы возле номеров 15 и 16.

Отсутствие окон и вентиляции также не соответствует требованиям пожарной безопасности.

Пожар в хостеле в Алматы

Напомним, пожар в одном из алматинских хостелов произошел в ноябре 2023 года.

В результате страшной трагедии погибли 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое – гражданами России, двое – гражданами Узбекистана.

Ранее в ДЧС Алматы сообщалось, что подвал, в котором произошел пожар, был незаконно переоборудован в хостел.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

В октябре этого года начались предварительные слушания по этому громкому делу. Согласно части 2 статьи 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.