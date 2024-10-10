"Просили оправдать": стали известны подробности апелляции по делу об убийстве Дениса Тена

В Верховном суде озвучили подробности рассмотрения жалоб Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова, которые отбывают наказание за убийство Дениса Тена. Осужденные просили оправдать их, передает NUR.KZ.

"10 октября 2024 года Верховный суд проверил законность и обоснованность судебных актов. В связи с отсутствием оснований для их пересмотра отказал в передаче ходатайства адвоката осужденных для рассмотрения в кассационной инстанции.

В ходатайстве адвокат просил оправдать осужденных либо переквалифицировать их действия с убийства (со ст.99 УК) на ч.3 ст. 106 УК, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

Сегодня сообщалось, что суд отказал осужденным за убийство Дениса Тена в пересмотре приговора.

Напомним, известный казахстанский фигурист, призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в июле 2018 года от полученных ножевых ранений - на него напали автоворы, пытавшиеся украсть зеркала с его авто.

За убийство фигуриста осудили двух молодых людей - Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова. Обоих приговорили к 19 годам лишения свободы. Также вместе с ними была осуждена Жанар Толыбаева, которая обвинялась в соучастии в краже и недонесении о преступлении, ее приговорили к 4 годам лишения свободы. Позже Жанар Толыбаева вышла на свободу - ей заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

Но в июне того же года Толыбаеву опять вернули в колонию. Как объяснили в Алматинском областном суде, апелляционная инстанция установила, что представленные суду материалы не содержат достаточные сведения о том, что осужденная встала на путь исправления, а суд первой инстанции при рассмотрении ходатайства не учел мнение потерпевшей. Но в апреле 2022 года сообщалось, что Толыбаева все же вышла на свободу.

В августе текущего года стало известно, что осужденным за убийство Дениса Тена смягчили условия содержания - их перевели в колонии средней безопасности. Тогда также сообщалось, что Арман Кудайбергенов подал кассационную жалобу в Верховный суд.