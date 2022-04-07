Осужденная по делу об убийстве Дениса Тена вышла на свободу

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Осужденная по делу об убийстве Дениса Тена Жанар Толыбаева вышла на свободу. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в КУИС, Толыбаева не содержится в учреждении уголовно-исполнительной системы с декабря 2021 года.

Ранее осужденная обвинялась в соучастии в краже и недонесении о преступлении и была приговорена к четырем годам лишения свободы.

Напомним, известный казахстанский фигурист, призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в июле 2018 года от полученных ножевых ранений – на него напали автоворы, пытавшиеся украсть зеркала с его авто. Его убийц приговорили к 18 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963949-osuzhdennaya-po-delu-ob-ubiystve-denisa-tena-vyshla-na-svobodu/