Убийца фигуриста Дениса Тена подал кассационную жалобу в Верховный суд

Осужденный за убийство фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов подал кассационную жалобу в Верховный суд. Дело передано судье и будет рассмотрено 8 августа, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о кассационной жалобе появилась в судебном кабинете на сайте Верховного суда. Между тем, дело закрыто для публикации, доступа к материалам нет. Указывается, что дело было передано судье 16 июля этого года, а уже 8 августа состоится судебное заседание.

Отметим, что в судебном кабинете указана фамилия лишь одного осужденного - Армана Кудайбергенова, что касается Нуралы Киясова, которого также судили за убийство фигуриста, то информации, подал ли он кассацию, нет.

Скриншот. : Судебный кабинет

Напомним, Денис Тен погиб 19 июля 2018 года, когда на него возле его машины практически в центре города напали и ударили ножом.

За убийство фигуриста осудили двоих молодых людей - Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова. Обоих приговорили к 19 годам лишения свободы. Также вместе с ними была осуждена Жанар Толыбаева, которая обвинялась в соучастии в краже и недонесении о преступлении, ее приговорили к 4 годам лишения свободы.