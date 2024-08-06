Убийца фигуриста Дениса Тена подал кассационную жалобу в Верховный суд
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Осужденный за убийство фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов подал кассационную жалобу в Верховный суд. Дело передано судье и будет рассмотрено 8 августа, передает корреспондент NUR.KZ.
Информация о кассационной жалобе появилась в судебном кабинете на сайте Верховного суда. Между тем, дело закрыто для публикации, доступа к материалам нет. Указывается, что дело было передано судье 16 июля этого года, а уже 8 августа состоится судебное заседание.
Отметим, что в судебном кабинете указана фамилия лишь одного осужденного - Армана Кудайбергенова, что касается Нуралы Киясова, которого также судили за убийство фигуриста, то информации, подал ли он кассацию, нет.
Напомним, Денис Тен погиб 19 июля 2018 года, когда на него возле его машины практически в центре города напали и ударили ножом.
За убийство фигуриста осудили двоих молодых людей - Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова. Обоих приговорили к 19 годам лишения свободы. Также вместе с ними была осуждена Жанар Толыбаева, которая обвинялась в соучастии в краже и недонесении о преступлении, ее приговорили к 4 годам лишения свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145231-ubiyca-figurista-denisa-tena-podal-kassacionnuyu-zhalobu-v-verhovnyy-sud/