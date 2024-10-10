Суд отказал осужденным за убийство Дениса Тена в пересмотре приговора

Коллегия Верховного суда вынесла решение по жалобам Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова, которые отбывают наказание за убийство Дениса Тена, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня Верховный суд отказал осужденным за убийство фигуриста Дениса Тена в передаче дела на кассационное рассмотрение.

Верховный суд не нашел в работе суда или следствия нарушений или других оснований для того, чтобы принять дело к рассмотрению в кассационной коллегии. Приговор оставлен без изменений.

Напомним, известный казахстанский фигурист, призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в июле 2018 года от полученных ножевых ранений - на него напали автоворы, пытавшиеся украсть зеркала с его авто.

За убийство фигуриста осудили двух молодых людей - Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова. Обоих приговорили к 19 годам лишения свободы. Также вместе с ними была осуждена Жанар Толыбаева, которая обвинялась в соучастии в краже и недонесении о преступлении, ее приговорили к 4 годам лишения свободы. Позже Жанар Толыбаева вышла на свободу - ей заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

Однако в июне того же года Толыбаеву опять вернули в колонию. Как объяснили в Алматинском областном суде, апелляционная инстанция установила, что представленные суду материалы не содержат достаточные сведения о том, что осужденная встала на путь исправления, а суд первой инстанции при рассмотрении ходатайства не учел мнение потерпевшей. Но в апреле 2022 года сообщалось, что Толыбаева все же вышла на свободу.

В августе текущего года стало известно, что осужденным за убийство Дениса Тена смягчили условия содержания - их перевели в колонии средней безопасности. Тогда также сообщалось, что Арман Кудайбергенов подал кассационную жалобу в Верховный суд.