Убийцам Дениса Тена смягчили условия заключения

Осужденным за убийство фигуриста Дениса Тена смягчили условия содержания - их перевели в колонии средней безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом сообщили в КУИС в ответе на официальный запрос корреспондента NUR.KZ.

"Указанные осужденные (Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов - прим. ред.) отбывают наказание в учреждениях УИС средней безопасности Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.

Рассмотрение и принятие решений по ходатайствам на смягчение вида наказания входит в компетенцию суда", - сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.

В ведомстве добавили, что иная информация из личных дел осужденных не подлежат разглашению.

Напомним, Кудайбергенов и Киясов были осуждены за убийство фигуриста Дениса Тена в 2019 году, их приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Недавно стало известно, что Кудайбергенов подал кассационную жалобу в Верховный суд.