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"Ясности нет, вопросы засекречены": Перуашев о задержании своего заместителя

Опубликовано:

Азат Перуашев
Азат Перуашев. Фото: akzhol.kz

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев в кулуарах мажилиса прокомментировал задержание своего заместителя Дмитрия Васильева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Азата Перуашева, стала ли известна причина задержания его заместителя Дмитрия Васильева.

"Ясности нет. Там, судя по всему, вопросы засекречены. Мы никак не можем с адвокатами пообщаться. Вопросы к их адвокатам", – сказал он.

О задержании замглавы партии "Ак жол" Дмитрия Васильева стало известно в начале сентября. В партии сообщали, что КНБ подтвердил задержание Васильева, однако статью, по которой его подозревают, в комитете не назвали.

"Видимо, там была какая-то утечка из служебной переписки, видимо, ему вменяется, точнее не ему, а должностному лицу из Нацгвардии "получение взятки". Тут нужно понимать, о чем идет речь", – комментировал тогда ситуацию Перуашев.

Он также отмечал, что представителям партии не удалось связаться с адвокатами Васильева.

Добавим, что недавно в партии произошел еще один скандал – 29 августа стало известно, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ақ жол" и лишили полномочий депутата мажилиса.

Позже Перуашев сообщил, что к ним поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова. В доказательство депутат Перуашев привел скрин сообщений экс-депутата к женщине на WhatsApp.

Исключенный из партии Садыков в ответ обвинил Перуашева во лжи. В тот же день в партии заявили о покушении Садыкова на еще одно преступление.

К слову, в "Ак жол" уже избрали нового депутата на место Садыкова – мандат получил Серик Ерубаев. Сегодня стало известно, что он избран в состав комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168580-yasnosti-net-voprosy-zasekrecheny-peruashev-o-zaderzhanii-svoego-zamestitelya/

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