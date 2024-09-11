Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Задержан замглавы партии "Ак жол". Ситуацию прокомментировал его руководитель

Опубликовано:

Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильев. Фото: akzhol.kz

Стало известно о задержании замглавы партии "Ак жол" Дмитрия Васильева - лидер политического объединения Азат Перуашев прокомментировал случившееся, передает NUR.KZ.

По его словам, представители партии направили запрос в КНБ - подтверждается, что Васильев задержан.

Также, по его словам, связаться с адвокатами Васильева пока не получилось.

"Я надеюсь, что сегодня-завтра мы их найдем. И исходя из информации, которую адвокаты дадут, будем уже понимать, что происходит. Пока статью не уточнили. Видимо, там была какая-то утечка из служебной переписки, видимо, ему вменяется, точнее не ему, а должностному лицу из Нацгвардии "получение взятки". Тут нужно понимать, о чем идет речь", - прокомментировал Перуашев.

Он подчеркнул, что согласно УК РК лицо, вынужденное давать взятку, не является преступником.

"Нужно понимать, кто был инициатором взятки, либо Васильев, либо он был жертвой вымогательства", - добавил глава партии.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу КНБ РК.

Согласно информации на сайте партии "Ак жол", Васильев родился 3 марта 1970 года в городе Казань (Россия). Окончил Качинское Высшее Военное Авиационное Училище летчиков, работал на летных должностях в истребительной авиации СССР, с 1997 года занимается предпринимательской деятельностью.

С 2017 года - член общественного Совета города Алматы. Также - председатель алматинского филиала "Ак жол".

Напомним недавно в партии произошел еще один скандал - 29 августа стало известно, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ақ жол" и лишили полномочий депутата мажилиса.

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев пояснил, что основанием для такого решения стало "совершение Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата".

Позже Перуашев в своем Telegram-канале написал, что в отношении Садыкова поступило много обращений, которые были рассмотрены и нашли подтверждение на пленуме.

"Обращения касались его действий, в том числе связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм. По каждой из претензий можно изложить отдельные факты, но думаю, будет достаточно одного примера. Так, поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны А. Садыкова", - написал Перуашев.

В качестве доказательства он приложил скриншот переписки депутата и сотрудницы, который позже удалил. Он также заявил, что сотрудница обратился к нему за помощью, поскольку не могла обратиться за правовой защитой ввиду неприкосновенности Садыкова как депутата.

Позже Садыков записал видеообращение и ответил на обвинения. В свою очередь экс-депутат обвинил лидера партии "Ак жол" во лжи. Помимо это он заявил, что таким образом Перуашев уводит внимание от других проблем партии, в частности, от обвинений в коррупции в адрес своего заместителя.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159997-zaderzhan-zamglavy-partii-ak-zhol-situaciyu-prokommentiroval-ego-rukovoditel/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie