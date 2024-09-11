Задержан замглавы партии "Ак жол". Ситуацию прокомментировал его руководитель

Стало известно о задержании замглавы партии "Ак жол" Дмитрия Васильева - лидер политического объединения Азат Перуашев прокомментировал случившееся, передает NUR.KZ.

По его словам, представители партии направили запрос в КНБ - подтверждается, что Васильев задержан.

Также, по его словам, связаться с адвокатами Васильева пока не получилось.

"Я надеюсь, что сегодня-завтра мы их найдем. И исходя из информации, которую адвокаты дадут, будем уже понимать, что происходит. Пока статью не уточнили. Видимо, там была какая-то утечка из служебной переписки, видимо, ему вменяется, точнее не ему, а должностному лицу из Нацгвардии "получение взятки". Тут нужно понимать, о чем идет речь", - прокомментировал Перуашев.

Он подчеркнул, что согласно УК РК лицо, вынужденное давать взятку, не является преступником.

"Нужно понимать, кто был инициатором взятки, либо Васильев, либо он был жертвой вымогательства", - добавил глава партии.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу КНБ РК.

Согласно информации на сайте партии "Ак жол", Васильев родился 3 марта 1970 года в городе Казань (Россия). Окончил Качинское Высшее Военное Авиационное Училище летчиков, работал на летных должностях в истребительной авиации СССР, с 1997 года занимается предпринимательской деятельностью.

С 2017 года - член общественного Совета города Алматы. Также - председатель алматинского филиала "Ак жол".

Напомним недавно в партии произошел еще один скандал - 29 августа стало известно, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ақ жол" и лишили полномочий депутата мажилиса.

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев пояснил, что основанием для такого решения стало "совершение Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата".

Позже Перуашев в своем Telegram-канале написал, что в отношении Садыкова поступило много обращений, которые были рассмотрены и нашли подтверждение на пленуме.

"Обращения касались его действий, в том числе связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм. По каждой из претензий можно изложить отдельные факты, но думаю, будет достаточно одного примера. Так, поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны А. Садыкова", - написал Перуашев.

В качестве доказательства он приложил скриншот переписки депутата и сотрудницы, который позже удалил. Он также заявил, что сотрудница обратился к нему за помощью, поскольку не могла обратиться за правовой защитой ввиду неприкосновенности Садыкова как депутата.

Позже Садыков записал видеообращение и ответил на обвинения. В свою очередь экс-депутат обвинил лидера партии "Ак жол" во лжи. Помимо это он заявил, что таким образом Перуашев уводит внимание от других проблем партии, в частности, от обвинений в коррупции в адрес своего заместителя.