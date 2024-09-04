Депутата Садыкова лишили мандата: Перуашев озвучил причину и показал скриншот переписки

Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев прокомментировал недавний инцидент с лишением мандата депутата мажилиса Аскара Садыкова и исключением его из партии, передает NUR.KZ.

Пост Азат Перуашев опубликовал в Telegram-канале. В нем он озвучил причины, почему ЦИК лишила депутата Аскара Садыкова мандата.

"В связи с многочисленными вопросами журналистов о причинах исключения А.Садыкова из партии, сообщаю следующее. В отношении А.Садыкова поступил ряд обращений, которые были рассмотрены и нашли подтверждение на пленуме.

Обращения касались его действий, в точности связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм. По каждой из претензий можно изложить отдельные факты, но думаю, будет достаточно одного примера.

Так, поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны А.Садыкова", - говорится в посте Перуашева.

В доказательство депутат Перуашев привел скрин сообщений Садыкова к женщине на WhatsApp (по этическим соображениям, данные жертвы его приставаний скрыты).

"Обращает внимание, что оскорбительные предложения от 17 апреля она проигнорировала, ничего не ответив. Тем не менее 15 мая он повторил аналогичные действия. И судя по заявлению, такие домогательства совершались А.Садыковым регулярно и в другие дни.

Проблема в том, что жертва его харрасмента не могла обратиться за правовой защитой, ввиду неприкосновенности А.Садыкова, как депутата", - отмечается в посте Перуашева.

Переписка с депутатом Садыковым. Скрин: t.me/peruash

Принятое решение о лишении А.Садыкова статуса депутата, по словам Азата Перуашева, "позволяет жертве защитить свою честь и достоинство".

"Есть и другие примеры его недостойного поведения, на основании которых было принято указанное решение. Некоторые из них, возможно, потребуют внимания правоохранительных органов. В таком случае мы будем готовы оказать им необходимое содействие.

Пленум принял решение об исключении А.Садыкова из партии исходя из конкретных фактов. В том числе, чтобы не доводить эти ситуации до более опасных последствий.

Мне крайне неприятно выносить на публику эту информацию, которая затрагивает достоинство и личную жизнь других людей, но шумиха вокруг данного вопроса вынуждает поставить точку, чтобы прекратить дальнейшие спекуляции", - подытожил Азат Перуашев.

Напомним, в конце августа стало известно, что депутата мажилиса Аскара Садыкова лишили мандата и исключили из партии "Ак жол" - информацию опубликовали на сайте ЦИК Казахстана.

Азат Перуашев сообщил тогда, что "основанием для данного решения стало совершение А. Садыковым действий, недопустимых для статуса депутата". О каких именно действиях идет речь, Перуашев уточнять не стал.

Согласно информации с сайта мажилиса парламента РК, Аскар Садыков с 2013 года - член фракции ОО ДПК "Ак жол".

С 2014 по 2013 годы был депутатом Акюбинского областного маслихата V, VI, VII созывов.

С марта 2023-го - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан VIII созыва.