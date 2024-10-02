Новым депутатом мажилиса стал Серик Ерубаев

Сегодня, 2 октября, в мажилисе появился новый депутат - Серик Ерубаев. Он пришел вместо исключенного из партии "Ак жол" Аскара Садыкова, передает корреспондент NUR.KZ.

Теперь партию "Ак жол" в мажилисе представляет Серик Ерубаев. На пленарном заседании он был избран в состав комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Напомним, 24 сентября стало известно, что в партии "Ак жол" выбрали нового депутата на место Аскара Садыкова. Председатель Азат Перуашев сообщил, что пленум национального совета принял решение об избрании Серика Ерубаева депутатом мажилиса по партийному списку демпартии "Ак жол".

Отмечается, что Серик Ерубаев - заместитель председателя партии по работе с регионами, депутат мажилиса парламента РК VII созыва.

По информации ИПС "Юрист", Серик Сарсенович родился 16 сентября 1968 года в Атырау. Окончил Атырауский Государственный университет им. Х. Досмухамедова.

Является генеральным директором ТОО "Атырау Констракшн Сервисез ЛТД". С 2010 по 2015 год был вице-президентом Казахстанской Федерации таэквондо.

Напомним, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" в конце августа. Позже Перуашев сообщил, что к ним поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова.

В доказательство депутат Перуашев привел скрин сообщений экс-депутата к женщине на WhatsApp.

Исключенный в ответ обвинил Перуашева во лжи. В тот же день в партии заявили о покушении Садыкова на еще одно преступление.

Певица Dequine, которая является дочерью Садыкова, высказалась о скандале отца.