Нового депутата выбрали в партии "Ак жол" после скандала с Аскаром Садыковым
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В партии "Ак жол" выбрали нового депутата на место Аскара Садыкова. Соответствующие документы направят на рассмотрение в ЦИК Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на главу партии Азата Перуашева.
"Пленум Национального совета принял решение об избрании Серика Ерубаева депутатом мажилиса по партийному списку демпартии "Ак жол", - сообщил председатель Азат Перуашев в Telegram.
Отмечается, что Серик Ерубаев - заместитель председателя партии по работе с регионами, депутат мажилиса парламента РК VII созыва.
По информации ИПС "Юрист", Серик Сарсенович родился 16 сентября 1968 года в Атырау. Окончил Атырауский Государственный университет им. Х. Досмухамедова.
Является генеральным директором ТОО "Атырау Констракшн Сервисез ЛТД". С 2010 по 2015 год был вице-президентом Казахстанской Федерации таэквондо.
Напомним, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" в конце августа. Позже Перуашев сообщил, что к ним поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова.
В доказательство депутат Перуашев привел скрин сообщений экс-депутата к женщине на WhatsApp.
Исключенный в ответ обвинил Перуашева во лжи. В тот же день в партии заявили о покушении Садыкова на еще одно преступление.
Певица Dequine, которая является дочерью Садыкова, высказалась о скандале отца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2165379-novogo-deputata-vybrali-v-ak-zhole-posle-skandala-s-askarom-sadykovym-obvinennom-v-harassmente/