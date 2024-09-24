Нового депутата выбрали в партии "Ак жол" после скандала с Аскаром Садыковым

В партии "Ак жол" выбрали нового депутата на место Аскара Садыкова. Соответствующие документы направят на рассмотрение в ЦИК Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на главу партии Азата Перуашева.

"Пленум Национального совета принял решение об избрании Серика Ерубаева депутатом мажилиса по партийному списку демпартии "Ак жол", - сообщил председатель Азат Перуашев в Telegram.

Отмечается, что Серик Ерубаев - заместитель председателя партии по работе с регионами, депутат мажилиса парламента РК VII созыва.

По информации ИПС "Юрист", Серик Сарсенович родился 16 сентября 1968 года в Атырау. Окончил Атырауский Государственный университет им. Х. Досмухамедова.

Является генеральным директором ТОО "Атырау Констракшн Сервисез ЛТД". С 2010 по 2015 год был вице-президентом Казахстанской Федерации таэквондо.

Напомним, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" в конце августа. Позже Перуашев сообщил, что к ним поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова.

В доказательство депутат Перуашев привел скрин сообщений экс-депутата к женщине на WhatsApp.

Исключенный в ответ обвинил Перуашева во лжи. В тот же день в партии заявили о покушении Садыкова на еще одно преступление.

Певица Dequine, которая является дочерью Садыкова, высказалась о скандале отца.