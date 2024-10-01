Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Буллил школьницу: родителя оштрафовали за проступок сына в Костанайской области

Опубликовано:

Девочка плачет
Буллинг в школе. Иллюстративное фото: izusek/Getty Images

В Костанайской области родитель несовершеннолетнего предстал перед судом за буллинг сына в отношении другой школьницы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Как сообщает пресс-служба судов Костанайской области в Telegram-канале, в районе Беимбета Майлина было рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 127-2 КоАП в отношении родителя за буллинг сына в отношении другой школьницы.

По данным суда, факт буллинга был выявлен в сентябре: в общеобразовательной школе несовершеннолетний систематически оскорблял, унижал, насмехался, над ученицей, а также угрожал ей.

Отмечается, что на судебном заседании отец мальчика вину признал полностью и пояснил, что провел с сыном беседу. В свою очередь родитель потерпевшей девочки рассказала, что у дочери больное сердце, а несовершеннолетний насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего ее дочь находилась в подавленном состоянии.

"С учетом того, что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка (уже поступали жалобы), то судом ему назначено взыскание в виде штрафа в сумме 25 800 тенге", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно части 3 ст. 127-2 КоАП РК, травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение или штраф в размере десяти МРП.

При этом действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 30 МРП.

А действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере десяти месячных расчетных показателей.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева на фоне происходящих в школах Казахстана событий, связанных с буллингом среди детей, заявила о необходимости возврата в каждую школу инспекторов.

Напомним, ранее сообщалось, что школьника убили в самом начале учебного года в Актюбинской области. Преступление произошло 2 сентября.

В ДП региона рассказали, что Темирским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.

По данным руководителя управления образования Актюбинской области Жайыка Султана, все произошло вне уроков в ночное время. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов тоже высказался о смерти школьника и заявил, что взял расследование дела на личный контроль.

Также стало известно, что директора школы освободили от должности. Также сообщалось, что по делу задержан еще один подросток.

Добавим, что еще в июле прошлого года на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В середине сентября правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

В октябре Касым-Жомарт Токаев во время выступления на республиканском съезде педагогов вновь вернулся к ситуации с буллингом в казахстанских школах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168092-bullil-odnoklassnicu-roditelya-oshtrafovali-za-prostupok-syna-v-kostanayskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie