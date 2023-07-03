Токаев указал на проблему буллинга среди детей на встрече с детским омбудсменом

Касым-Жомарт Токаев и Динара Закиева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи президент обратил внимание на приоритетность вопросов защиты прав детей в ходе реализации государственной политики.

Глава государства напомнил, что на недавнем заседании Национального курултая в Туркестане он поднял ряд важных вопросов, касающихся защиты прав детей и воспитания подрастающего поколения. Он отметил необходимость формирования системы всесторонней помощи семьям, открытия центров оказания поддержки семей, усиления социальной поддержки, внесения законодательных поправок, ужесточающих ответственность за безопасность детей.

Кроме того, президент, указав на продолжающиеся факты насилия и буллинга среди детей, отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет поддерживать детского омбудсмена в осуществлении предусмотренных полномочий, а также поручил выстроить тесное взаимодействие с местными исполнительными органами в вопросах защиты прав детей.

Напомним, что Динара Закиева была назначена уполномоченным по правам ребенка в Казахстане 12 июня.

Согласно закону "О правах ребенка в РК", уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан – это лицо, назначаемое президентом РК, на которого возлагаются функции по обеспечению основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановлению их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей Уполномоченный по правам ребенка:

рассматривает обращения, касающиеся нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, и жалобы на решения или действия (бездействие) государственных центральных и местных исполнительных органов и организаций, предприятий, их должностных лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка; оказывает содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка; вырабатывает и вносит в правительство Республики Казахстан рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан; имеет беспрепятственный доступ к государственным органам и организациям систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения, обороны, культуры и спорта, а также учреждениям уголовно-исполнительной системы, где содержатся несовершеннолетние; имеет беспрепятственный доступ к документам государственных и общественных институтов, занимающихся правами детей; выполняет иные полномочия, возложенные на него настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами президента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027365-tokaev-prinyal-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-dinaru-zakievu/