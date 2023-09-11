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Стало известно, как будут защищать детей от буллинга и насилия в Казахстане

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Девочка-подросток грустит и сидит, схватит колени
Девочка-подросток. Иллюстративное фото: Pixabay.com

В Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида, передает официальный интернет-ресурс премьер-министра РК.

Новые меры по защите детей от насилия, профилактике суицида, а также обеспечению их прав и благополучия реализуют в Казахстане в рамках Комплексного плана на 2023-2025 годы. Соответствующее постановление подписал глава камбина Алихан Смаилов.

Сообщается, что документ разработан во исполнение поручения президента, данного на расширенном заседании правительства летом 2022 года. В рамках него будет создана интерактивная карта рисков в разрезе областей, районов и городов, где будет отображаться актуальная информация о правонарушениях в детской среде, фактах насилия и буллинга, пропусках занятий и так далее. Это поможет вести качественный мониторинг и оказывать экстренную помощь по методу "кризисного управления".

Также планируется разработка антибуллинговой программы для организаций образования по опыту Финляндии, которая предусматривает проведение онлайн-опросов, тематических уроков, бесед и внеклассных мероприятий. Также будет утверждена методика раннего выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся или ставшим свидетелями насилия, травли или кибербуллинга.

Кроме того, будут изменены подходы к ведению внутришкольного учета за счет применения механизма кейс-менеджмента. Он подразумевает принятие мер от выявления кризисного случая до полного решения проблемы с составлением индивидуального плана работы и закреплением ответственных педагогов. 

Отмечается, что в рамках реализации документа также планируется создание единого контакт-центра для детей BalaQorgau, внедрение в дошкольных, средних, профессиональных и технических организациях образования уроков личной безопасности, а также проведение работы с представителями платформ TikTok, Instagram, Facebook, Вконтакте и Youtube в Казахстане по формированию безопасного контента для детей.

Вместе с тем в Комплексном плане предусмотрены шаги по оказанию помощи неблагополучным семьям, созданию региональных центров психологической поддержки, увеличению численности педагогов-психологов и социальных педагогов, введению дополнительных часов работы педагога-психолога с классом и цифровизации его работы в целом. 

"Параллельно с этим будут приниматься меры по укреплению детско-родительских отношений, культурному воспитанию и реализации творческого потенциала детей и подростков, развитию детско-юношеского спорта и широкому охвату несовершеннолетних дополнительным образованием.

Ожидается, что благодаря Комплексному плану значительно снизится количество правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них, а также фактов суицида и его попыток. Вместе с тем повысится уровень защищенности детей и обеспеченность их досугом", – говорится в сообщении. 

В правительстве добавили, что за время реализации плана в стране подготовят дополнительно 1 тыс. педагогов-психологов и 2 тыс. социальных педагогов. При этом ежегодно на 33% будет расти доля работающих в сфере охраны прав детей педагогов, охваченных мерами повышения квалификации.

Напомним, глава государства в своем послании народу поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.

Указал он и на важность психического здоровья подрастающего поколения.

"Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования. И слово "качественное" здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов", – отметил президент.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предложила внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми.

Также в Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. В перечень бесплатных номеров могут добавить контакт-центр "111 Аманат". По этому номеру телефона жители страны смогут получить психологическую помощь, а также консультации по вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.

Кроме того, в двух регионах страны в рамках спецпроекта совершат обходы неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети живут с отчимом.

На прошлой неделе уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева также сообщила, что в Казахстане разработали законопроект по обеспечению безопасности детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036115-edinyy-kontakt-tsentr-pomoschi-detyam-balaqorgau-planiruetsya-zapustit-v-kazahstane/

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