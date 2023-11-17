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Завершено расследование в отношение главы подразделения Chia Tai Tianging

Опубликовано:

Уголовное дело лежит на столе
Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging" завершено Департаментом АФМ по Шымкенту, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, жительница Шымкента в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом "Chia Tai Tianging" в Шымкенте.

"В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге", - отметили в ведомстве.

В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.

"Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - призвали в АФМ РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шымкенте расследуют дело Chia Tai Tianging Group - предполагаемый организатор задержан и взят под домашний арест. На тот момент по делу проходили более 40 потерпевших, которые вложили 83 млн тенге.

Досудебные расследования в отношении данной компании проводили и в других городах Казахстана.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) преступной группой; 

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере; 

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046211-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenie-glavy-podrazdeleniya-chia-tai-tianging/

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