Главное судебное разбирательство по делу экс-главы "Атамекена" началось в Астане

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова, передает корреспондент NUR.KZ.

Главное судебное разбирательство (ГСР) по делу Мырзахметова проходит в открытом режиме и с участием СМИ. Сам Мырзахметов на момент суда находится под стражей, поскольку в смягчении меры пресечения ранее ему было отказано.

Для защиты бывшего главы палаты предпринимателей заявлены 4 адвоката.

Отметим, что 15 января в суде Астаны прошло предварительное слушание по делу Мырзахметова, где были объявлены статьи, в которых он обвиняется.

Прокурор сообщил о нарушении 3 статей УК РК, среди которых подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственные госдолжности, или должностным лицам через посредника в особо крупном размере, а также мошенничество.

Также стало известно, что в деле фигурирует Талгат Боранбаев - брат осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева. По данным прокурора, именно в отношении него Мырзахметов предпринял действия, нарушающие закон.