Приговор Аблаю Мырзахметову вступил в силу

В Астане по результатам рассмотрения апелляционных жалоб принято решение об оставлении приговора Аблаю Мырзахметову без изменения, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, приговор по факту мошенничества вступил в законную силу.

"Судебной коллегией по уголовным делам суда Астаны в апелляционном порядке рассмотрены апелляционные жалобы заинтересованных лиц по уголовному делу в отношении Мырзахметова по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (п.2, ч.4, ст.190 УК РК).

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб заинтересованных лиц принято решение об оставлении приговора без изменения, апелляционных жалоб – без удовлетворения", - говорится в сообщении суда.

Аблая Мырхаметова осудили 13 мая. Ему было назначено 5 лет лишения свободы.

Напомним, он был арестован в мае 2023 года. 22 января в Астане началось главное судебное разбирательство по делу экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Сам Мырзахметов на момент суда находится под стражей, поскольку в смягчении меры пресечения ранее ему было отказано.

Для защиты Мырзахметова были заявлены 4 адвоката.

Ранее в суде Астаны прошло предварительное слушание по делу, где были объявлены статьи, в которых обвиняется бывший председатель нацпалаты предпринимателей.

Прокурор сообщил о нарушении трех статей УК РК, среди которых подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственные госдолжности, или должностным лицам через посредника в особо крупном размере, а также мошенничество.

Тогда же стало известно, что в деле фигурирует Талгат Боранбаев — брат осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева. По данным прокурора, именно в отношении него Мырзахметов предпринял действия, нарушающие закон.

В тот же день, 22 января, стало известно, что суд по делу Аблая Мырзахметова сделали закрытым. Сообщалось, что о "закрытости" попросил один из свидетелей по делу.