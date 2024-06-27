Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Приговор Аблаю Мырзахметову вступил в силу

Опубликовано:

Аблай Мырзахметов
Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

В Астане по результатам рассмотрения апелляционных жалоб принято решение об оставлении приговора Аблаю Мырзахметову без изменения, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, приговор по факту мошенничества вступил в законную силу.

"Судебной коллегией по уголовным делам суда Астаны в апелляционном порядке рассмотрены апелляционные жалобы заинтересованных лиц по уголовному делу в отношении Мырзахметова по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (п.2, ч.4, ст.190 УК РК).

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб заинтересованных лиц принято решение об оставлении приговора без изменения, апелляционных жалоб – без удовлетворения", - говорится в сообщении суда.

Аблая Мырхаметова осудили 13 мая. Ему было назначено 5 лет лишения свободы.

Напомним, он был арестован в мае 2023 года. 22 января в Астане началось главное судебное разбирательство по делу экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Сам Мырзахметов на момент суда находится под стражей, поскольку в смягчении меры пресечения ранее ему было отказано.

Для защиты Мырзахметова были заявлены 4 адвоката.

Ранее в суде Астаны прошло предварительное слушание по делу, где были объявлены статьи, в которых обвиняется бывший председатель нацпалаты предпринимателей.

Прокурор сообщил о нарушении трех статей УК РК, среди которых подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственные госдолжности, или должностным лицам через посредника в особо крупном размере, а также мошенничество.

Тогда же стало известно, что в деле фигурирует Талгат Боранбаев — брат осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева. По данным прокурора, именно в отношении него Мырзахметов предпринял действия, нарушающие закон.

В тот же день, 22 января, стало известно, что суд по делу Аблая Мырзахметова сделали закрытым. Сообщалось, что о "закрытости" попросил один из свидетелей по делу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125353-prigovor-ablayu-myrzahmetovu-vstupil-v-silu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie