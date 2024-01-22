Суд по делу Аблая Мырзахметова сделали закрытым

Суд по делу Аблая Мырзахметова пройдет в закрытом режиме - такое постановление сегодня принял судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

В самом начале главного судебного разбирательства прокурор озвучил ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме.

Как сообщила сторона обвинения, о "закрытости" попросил один из свидетелей по делу.

"Поступило ходатайство свидетеля Г. о проведении закрытого судебного разбирательства в связи с имеющимися опасениями за свою жизнь и жизнь членов семьи. (...) На основании вышеизложенного в целях обеспечения безопасности участников уголовного процесса ходатайствую о проведении закрытого судебного разбирательства", - заявил прокурор.

Адвокаты Мырзахметова поддержали это ходатайство.

Решением суда процесс по делу далее пройдет в закрытом режиме.

Напомним, сегодня в Астане началось главное судебное разбирательство по делу экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Сам Мырзахметов на момент суда находится под стражей, поскольку в смягчении меры пресечения ранее ему было отказано.

Для защиты Мырзахметова заявлены 4 адвоката.

На прошлой неделе в суде Астаны прошло предварительное слушание по делу, где были объявлены статьи, в которых обвиняется бывший председатель нацпалаты предпринимателей.

Прокурор сообщил о нарушении трех статей УК РК, среди которых подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственные госдолжности, или должностным лицам через посредника в особо крупном размере, а также мошенничество.

Также стало известно, что в деле фигурирует Талгат Боранбаев - брат осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева. По данным прокурора, именно в отношении него Мырзахметов предпринял действия, нарушающие закон.