Аблая Мырзахметова осудили в Астане

Экс–председателю правления Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Аблаю Мырзахметову сегодня озвучили приговор — ему назначено 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении Аблая Мырзахметова по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2) УК).

"В суде установлено, что Мырзахметов с мая по октябрь 2022 года, путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Б. тем, что имеет возможность за денежное вознаграждение разрешить вопрос освобождения брата Б. из-под стражи и прекращения досудебного производства в отношении последнего через высокопоставленных должностных лиц государственных и правоохранительных органов, мошенническим путем похитил денежные средства Б. в особо крупном размере в сумме 13,9 млрд тенге, путем оформления формальных договоров займа", — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что прокурор обвинение поддержал.

В суде подсудимый Мырзахметов вину признал и просил назначить справедливое наказание. Его защитники просили суд прекратить производство по делу.

Между тем санкция ст.190 ч.4 п.2 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, суд признал признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние, способствование расследованию совершенного преступления и розыску имущества, добытого в результате совершения преступления, а также наличие несовершеннолетнего ребенка.

При этом отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств судом не установлено.

"Вина Мырзахметова А. доказана признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей, договорами займа и другими материалами уголовного дела.

Приговором суда Мырзахметов А. признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денежных средств, добытых преступным путем в сумме 5,8 млрд тенге", — говорится в сообщении суда.

Также на основании ст.49 ч.2 УК суд постановил внести представление президенту Казахстана о лишении Мырзахметова Аблая госнаград — орденов "Құрмет" и "Барыс" 3 степени.

Арест, наложенный на имущество Мырзахметова, сохранен. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, Аблай Мырзахметов был арестован в мае 2023 года.

22 января в Астане началось главное судебное разбирательство по делу экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Сам Мырзахметов на момент суда находится под стражей, поскольку в смягчении меры пресечения ранее ему было отказано.

Для защиты Мырзахметова были заявлены 4 адвоката.

Ранее в суде Астаны прошло предварительное слушание по делу, где были объявлены статьи, в которых обвиняется бывший председатель нацпалаты предпринимателей.

Прокурор сообщил о нарушении трех статей УК РК, среди которых подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственные госдолжности, или должностным лицам через посредника в особо крупном размере, а также мошенничество.

Тогда же стало известно, что в деле фигурирует Талгат Боранбаев — брат осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева. По данным прокурора, именно в отношении него Мырзахметов предпринял действия, нарушающие закон.

В тот же день, 22 января, стало известно, что суд по делу Аблая Мырзахметова сделали закрытым. Сообщалось, что о "закрытости" попросил один из свидетелей по делу.