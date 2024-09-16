Турция выдала Казахстану подозреваемую в присвоении 27 млн тенге (видео)

В Казахстан из Турции экстрадировали подозреваемую в присвоении 27 млн тенге женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру. Она работала бухгалтером в одной из организаций.

По информации Генеральной прокуратуры РК, из Турции была экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

"Подозреваемая в период с 2022 по 2023 годы, являясь бухгалтером одной коммерческой организации в городе Алматы, путем внесения ложных сведений в платежные поручения, присвоила вверенные ей денежные средства на сумму около 27 миллионов тенге.

После совершения преступления злоумышленница скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск", - сообщили в Генпрокуратуре.

В августе текущего года она была задержана на территории Турции, после чего по запросу Генпрокуратуры была передана казахстанским правоохранительным органам. Сейчас ее водворили в следственный изолятор Астаны.

Сообщается, что подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

На прошлой неделе мы писали, что в страну экстрадировали казахстанца, которого подозревают в разжигании межнациональной розни. До этого он отбыл наказание в России за разбой.

В конце августа текущего года стало известно, что гражданина Казахстана, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса, экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов. Он подозревается в том, что в период с 2023 по 2024 год в Атырауской области организовал незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, в результате чего получил прибыль в размере 21 млн тенге.

Также в августе мы писали о том, что в Казахстан из России экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

Незадолго до этого сообщалось, что очередная подозреваемая в особо крупном мошенничестве была экстрадирована из России в Казахстан. Ранее женщина работала в банке в Таразе. Также сообщалось, что разыскиваемый за незаконный оборот психотропных веществ в особо крупном размере был экстрадирован из Армении в Казахстан.

В июне этого года стало известно, что из Молдовы в Казахстан экстрадировали предполагаемую участницу организованной группы для привлечения к уголовной ответственности. Женщину подозревают в том, что она в период с 2021 по 2022 годы в Алматы с целью материального обогащения систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.

Также в июне мы писали, что из ОАЭ был экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере. По данным следствия, он получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки Rolls-Royce из США, после чего скрывался на протяжении 10 лет.