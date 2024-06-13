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Ущерб почти 1,5 млрд тенге: подозреваемую в участии в ОПГ экстрадировали из Молдовы в Казахстан

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Подозреваемая
Подозреваемая. Кадр из видео: Генпрокуратура РК

Предполагаемую участницу организованной группы экстрадировали из Молдовы в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре, передает NUR.KZ.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства финансового мониторинга при содействии министерства иностранных дел РК из Молдовы экстрадирована гражданка для привлечения к уголовной ответственности.

"Подозреваемая в период с 2021 по 2022 годы в Алматы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации", - говорится в сообщении.

Как заявили в прокуратуре, ее роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам.

В результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге, отметили в надзорном органе.

"Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи, с чем была объявлена в международный розыск. В мае текущего года она задержана на территории Республики Молдова", - сообщили в Генпрокуратуре.  

В настоящее время она водворена в следственный изолятор Алматы. 

Сообщается, что подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, на прошлой неделе из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере. В прокуратуре заявили, что в октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки Rolls-Royce из США, после чего скрылся.

В конце мая подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из Украины - мужчина находился в международном розыске. По информации надзорного ведомства, фигурант в период с 2017 по 2019 год, под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.

В апреле сотрудниками Генеральной прокуратуры, АФМ при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117034-ushcherb-pochti-1-5-mlrd-tenge-podozrevaemuyu-v-uchastii-v-opg-ekstradirovali-iz-moldovy-v-kazahstan/

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