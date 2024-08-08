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Объявленного в международный розыск подозреваемого экстрадировали в Казахстан

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Экстрадиция в Казахстан
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr

Разыскиваемый за незаконный оборот психотропных веществ в особо крупном размере экстрадирован из Армении в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел РК из Армении экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере.

"Ранее костанайской полицией при проведении оперативно-розыскных мероприятий в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога - мефедрона был изобличен подозреваемый.

Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия, поэтому был объявлен в международный розыск", - рассказали в Генпрокуратуре.

В сентябре прошлого года подозреваемый был задержан в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена его экстрадиция в Казахстан.

В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор Актау.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, в июне этого года из Молдовы в Казахстан экстрадировали предполагаемую участницу организованной группы для привлечения к уголовной ответственности. Женщину подозревают в том, что она в период с 2021 по 2022 годы в Алматы с целью материального обогащения систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.

Также из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере. По данным следствия, он получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки Rolls-Royce из США, после чего скрывался на протяжении 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146480-obyavlennogo-v-mezhdunarodnyy-rozysk-podozrevaemogo-ekstradirovali-v-kazahstan/

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