50 млн тенге за Rolls-Royce: подозреваемого казахстанца экстрадировали из ОАЭ

Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

По данным Генпрокуратуры, из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере.

"В октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки Rolls-Royce из США, после чего скрылся. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск и скрывался от правоохранительных органов Казахстана более 10 лет.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества. Экстрадиция разыскиваемого стала возможной благодаря Соглашению между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников от 2009 года, разработчиком которого являлась Генеральная прокуратура Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстан из Азербайджана экстрадировали подозреваемого в мошенничестве. По данным Генпрокуратуры, мужчина в период с 2021 по 2023 годы под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из ОАЭ путем обмана завладел денежными средствами граждан в размере 21,5 млн тенге. А в январе 2022 года он также обманным путем завладел автомашиной Toyota Land Cruiser, причинив ущерб на сумму 24 млн тенге.

Также сообщалось, что из России был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство. Мужчина подозревается в том, что в январе 2023 года он в Шымкенте в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство.

В мае этого года мы писали, что подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из Украины. По информации прокуратуры, он в период с 2017 по 2019 год, под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.