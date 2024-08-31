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Незаконный игорный бизнес на 21 млн тенге: казахстанца экстрадировали из ОАЭ

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Подозреваемый
Подозреваемый. Скриншот: t.me/GenPr

Гражданина Казахстана, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса, экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса из ОАЭ экстрадирован казахстанец, сообщается в Telegram-канале ГП.

Он подозревается в том, что в период с 2023 по 2024 год в Атырауской области организовал незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, в результате чего получил прибыль в размере 21 млн тенге.

Подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе его задержали в Абу-Даби.

В ГП отметили, что мужчина ранее уже был осужден за аналогичное преступление. Сейчас он водворен в следственный изолятор Астаны.

Ранее в Казахстан экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Сообщалось, что ему может грозить пожизненное заключение.

Недавно из России экстрадировали очередную подозреваемую в особо крупном мошенничестве. Ранее она работала в банке в Таразе.

Также мы писали, что гражданина Грузии вернули в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2155453-podozrevaemogo-v-organizacii-nezakonnogo-igornogo-biznesa-ekstradirovali-iz-oae/

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