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Экс-сотрудницу банка экстрадировали в Казахстан (видео)

Опубликовано:

Экстрадиция казахстанки
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr

Очередная подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России в Казахстан. Ранее женщина работала в банке в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Генеральной прокуратурой РК из Российской Федерации экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"В период с 2019 по 2022 годы подозреваемая, являясь работником филиала банка в Таразе, от имени клиентов банка оформляла на них кредиты.

В дальнейшем злоумышленница, имея доступ к счетам клиентов банка, переводила кредитные средства на счета своих знакомых и затем обналичивала.

В результате преступных действий клиентам банка причинен ущерб на сумму 60 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В апреле текущего года женщина задержана на территории Краснодарского края, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована в Казахстан.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

По данным Генпрокуратуры, в этом году из России в Казахстан экстрадировали уже 11 человек, разыскиваемых за совершение мошенничества. Ущерб более 350 потерпевшим составил около 7 млрд тенге.

Напомним, недавно стало известно, что другая подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России и водворена в следственный изолятор Петропавловска. Как рассказали в Генпрокуратуре, женщина в период с 2019 по 2023 годы в Павлодаре брала у своих знакомых денежные средства якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате пострадало 66 жителей города, ущерб составил свыше 223 млн тенге.

Еще один подозреваемый в особо крупном мошенничестве был экстрадирован из Украины. По информации Генпрокуратуры, фигурант в период с 2017 по 2019 годы под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153242-eks-sotrudnicu-banka-ekstradirovali-v-kazahstan/

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