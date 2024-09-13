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Казахстанец сбежал в Россию и получил там срок: его спустя годы вернули в страну

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

Казахстанец, которого подозревают в разжигании межнациональной розни, отбыл наказание в России и теперь его вернули в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

На сайте Генеральной прокуратуры Казахстана сообщили о совместной с Россией операции по возвращению разыскиваемого за разжигание религиозной розни мужчины.

"В период с 2016 по 2017 годы в Алматы подозреваемый неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан, пропаганду исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии", - заявили в прокуратуре.

Сообщается, что соучастники этого преступления были осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.

"В 2017 году, злоумышленник совершил разбой в Москве, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в России указанное лицо возвращено в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", - добавили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее гражданина Казахстана, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса, экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов. Он подозревается в том, что в период с 2023 по 2024 год в Атырауской области организовал незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, в результате чего получил прибыль в размере 21 млн тенге.

Недавно в Казахстан из России экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что очередная подозреваемая в особо крупном мошенничестве была экстрадирована из России в Казахстан. Ранее женщина работала в банке в Таразе. Также разыскиваемый за незаконный оборот психотропных веществ в особо крупном размере был экстрадирован из Армении в Казахстан.

В июне этого года из Молдовы в Казахстан экстрадировали предполагаемую участницу организованной группы для привлечения к уголовной ответственности. Женщину подозревают в том, что она в период с 2021 по 2022 годы в Алматы с целью материального обогащения систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.

Также из Объединенных Арабских Эмиратов был экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере. По данным следствия, он получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки Rolls-Royce из США, после чего скрывался на протяжении 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160868-kazahstanec-sbezhal-v-rossiyu-i-poluchil-tam-srok-ego-spustya-gody-vernuli-v-stranu/

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