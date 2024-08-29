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Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого, ему грозит пожизненное

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Sean Justice/Getty Images

В Казахстан экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

На сайте Генеральной прокуратуры сообщается, что из России экстрадировали гражданина Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере.

"В июне прошлого года он, в группе лиц по предварительному сговору, организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств. В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск.

В августе прошлого года он задержан в Москве, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", - сообщили в прокуратуре.

За совершение преступления в Казахстане предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что очередная подозреваемая в особо крупном мошенничестве была экстрадирована из России в Казахстан. Ранее женщина работала в банке в Таразе.

Кроме того, разыскиваемый за незаконный оборот психотропных веществ в особо крупном размере был экстрадирован из Армении в Казахстан.

В июне этого года из Молдовы в Казахстан экстрадировали предполагаемую участницу организованной группы для привлечения к уголовной ответственности. Женщину подозревают в том, что она в период с 2021 по 2022 годы в Алматы с целью материального обогащения систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.

Также из Объединенных Арабских Эмиратов был экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере. По данным следствия, он получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки Rolls-Royce из США, после чего скрывался на протяжении 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154748-iz-rossii-v-kazahstan-ekstradirovali-podozrevaemogo-emu-grozit-pozhiznennoe/

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