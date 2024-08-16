Скандал с осужденным сыном депутата Турлыханова: в КУИС сообщили о начале проверки

В пресс-службе КУИС МВД РК высказались о новом скандале с осужденным сыном депутата Даулета Турлыханова. Ранее в Сети появилось видео с Нурасылом Болатом, гуляющим по Алматы, передает телеканал КТК.

На днях юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Даулета Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом, который был осужден на 2 года ограничения свободы. В КУИС МВД РК тогда сообщили, что приговор в его отношении поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа.

Однако позже в Военном суде заявили, что департамент начал проверку по выяснению причин длительности данных процедур.

В КУИС МВД РК прокомментировали задержку по приговору.

"Мы признаем, что имели место организационные недочеты, которые привели к задержке в поступлении приговора в службу пробации. Приговор поступил в ДУИС Алматы 14 августа. В тот же день Нурасыл Болат был поставлен на учет службы пробации Медеуского района, где был ознакомлен с установленными судом ограничениями.

Начата служебная проверка, и по ее результатам все ответственные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Министерство внутренних дел лично контролирует этот вопрос с целью исключения подобных случаев в будущем", - гласит сообщение.

К слову, Нурасылу Болату был вынесен приговор еще три месяца назад.

Источник: КТК