Скандал с осужденным сыном депутата Турлыханова: в КУИС сообщили о начале проверки
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В пресс-службе КУИС МВД РК высказались о новом скандале с осужденным сыном депутата Даулета Турлыханова. Ранее в Сети появилось видео с Нурасылом Болатом, гуляющим по Алматы, передает телеканал КТК.
На днях юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Даулета Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом, который был осужден на 2 года ограничения свободы. В КУИС МВД РК тогда сообщили, что приговор в его отношении поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа.
Однако позже в Военном суде заявили, что департамент начал проверку по выяснению причин длительности данных процедур.
В КУИС МВД РК прокомментировали задержку по приговору.
"Мы признаем, что имели место организационные недочеты, которые привели к задержке в поступлении приговора в службу пробации. Приговор поступил в ДУИС Алматы 14 августа. В тот же день Нурасыл Болат был поставлен на учет службы пробации Медеуского района, где был ознакомлен с установленными судом ограничениями.
Начата служебная проверка, и по ее результатам все ответственные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Министерство внутренних дел лично контролирует этот вопрос с целью исключения подобных случаев в будущем", - гласит сообщение.
К слову, Нурасылу Болату был вынесен приговор еще три месяца назад.
Источник: КТК
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149596-skandal-s-osuzhdennym-synom-deputata-turlyhanova-v-kuis-soobshchili-o-nachale-proverki/