Стало известно, какое имущество вернул Кайрат Сатыбалдыулы государству

В Антикоррупционном ведомстве рассказали, какие активы и имущество Кайрата Сатыбалдыулы были возвращены Казахстану с 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ведомства, с 2022 года по настоящее время государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 732,8 млрд тенге или 1,6 млрд долларов США.

"Из них 661,5 млн долларов США обнаружены за рубежом, которые были возвращены в Казахстан в кратчайшие сроки, в том числе в результате активного сотрудничества Қ. Сатыбалдыулы из таких стран как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция и т.д.

В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа", - отметили в ведомстве.

Общая сумма возвращенных в ходе досудебного расследования активов по уголовным делам в отношении Қ. Сатыбалдыулы составляет 732,8 млрд тенге, из них:

28,8% акций АО "Казахтелеком" - 93,8 млрд тенге;

АО "ЦТС" – 30,2 млрд тенге;

Доли участия в 4-х компаниях - 10,3 млрд тенге;

Имущественные активы в Казахстане – 158,5 млрд тенге;

Эксклюзивные драгоценности - 105,39 млрд тенге;

Деньги на казахстанских счетах – 36,8 млрд тенге;

Деньги из Австрии – 36,8 млрд тенге;

Деньги из Лихтенштейна – 116,7 млрд тенге;

Деньги из ОАЭ – 6,3 млрд тенге;

Деньги из Турции - 2,2 млрд тенге;

Реализация ценных бумаг – 135,8 млрд тенге.

В государственную собственность, по данным Антикора, переданы 115 казахстанских объектов стоимостью свыше 158 млрд. тенге., из которых 73 объекта недвижимости (13 домов, 10 зданий, 13 земельных участков, 4 квартиры, 3 строения, 2 здания медресе с пристройкой, 2 парковочных места, 25 помещений, 1 объект незавершенного строительства), 37 объектов движимого имущества (29 автомашин, 5 спецтехники, 3 квадроцикла) и иного имущества.

Отмечается, что часть имущества была оформлена на его близких родственников, аффилированных лиц и подконтрольные компании.

Общая площадь переданных государству административных зданий в Астане и Алматы превышает 180 тыс. квадратных метров.

Ранее данные активы сдавались в аренду и ежегодно приносили собственнику многомиллиардный доход, получателем которых теперь является государство.

Один из люксовых объектов – бывшая резиденция Сатыбалдыулы в селе Барап Акмолинской области общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров с земельным участком 135 гектаров - передан Управлению образования города Астаны.

Данные средства обращены в доход государства и направлены на использование в социальных целях, подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в сентябре 2022 года суд признал Сатыбалдыулы виновным по другому делу о хищениях и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Позже ему отказали в условно-досрочном освобождении.

А новый суд по делу Сатыбалдыулы начался в Астане 1 апреля этого года - на заседании рассказали об имуществе подсудимого в России, ОАЭ, Франции и Казахстане.

Позже стало известно, что Сатыбалдыулы дали время на возврат государству недвижимости и люксовых авто. Прокурор Нурмаханов сообщал, что сторона Сатыбалдыулы согласилась вернуть государству преступные активы.

В Антикоре в апреле этого года заявляли, что еще 50 млрд тенге планируют вернуть по делу Кайрата Сатыбалдыулы.