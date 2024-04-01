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Покупал имущество в России, Франции, ОАЭ: новый суд по делу Сатыбалдыулы начался в Астане

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Кайрат Сатыбалдыулы
Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: ulttyqsport.kz

В столичном суде началось главное судебное разбирательства по еще одному делу в отношении осужденного Кайрата Сатыбалдыулы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как ранее сообщали в пресс-службе суда Астаны, Сатыбалдыулы обвиняется в нарушении пункта 3 части 3 статьи 218 УК РК – это легализация или отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем.

Судебный процесс проходит только в онлайн-режиме – Сатыбалдыулы подключен к заседанию через видеосвязь.

Как сообщил прокурор Елдар Нурмаханов, подсудимый использовал ТОО "ТехАльянс" для легализации своих доходов от преступной деятельности.

"Денежные средства ,добытые незаконным путем, смешивались с общим оборотом "ТехАльянс" с целью придания легитимности и получения еще большего дохода.

Сатыбалдыулы в группе лиц по предварительному договору через ТОО "ТехАльянс" осуществлял: перечисление преступных денег на банковские счета компании, смешивая их с оборотом, приобретение на эти средства зарубежных товаров, продажу товаров физлицам и юрлицам, получение прибыли. Использовал преступные средства для приобретения объектов движимого и недвижимого имущества, размещения на счетах и т.д. (…)

В период покрывательства "ТехАльянс" (покровительства со стороны Сатыбалдыулы – прим. ред.) оборот компании увеличился на 922 млрд 720 млн", - заявил прокурор.

Обвинитель добавил, что на указанные средства для дальнейшей реализации компания покупала товары в Китае, Турции, ОАЭ и т.д.

На легализованные средства, по словам прокурора, Сатыбалдыулы с 2018 по 2022 годы приобретал объекты строительства, в том числе за рубежом, размещал средства на счетах, покупал акций и т.д.

К примеру, на указанные средства, по данным обвинителя, он купил движимое имущество в разных странах мира на десятки миллиардов тенге: в Казахстане – на сумму более 34 млрд тенге, в России – на сумму более 4 млрд тенге, в ОАЭ – на сумму более 20 млрд тенге, во Франции – на сумму более 4 млрд тенге, в Турции – на сумму более 4 млрд тенге. Общая сумма – около 67 млрд тенге.

Сатыбалдыулы в суде заявил, что полностью признает свою вину, подтверждает суммы и не оспаривает предъявленную ему статью.

Адвокат Сатыбалдыулы заявил также, что подсудимый ходатайствовал о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.

Прокурор сообщил, что ходатайство находится на рассмотрении. В связи с этим судебный процесс по делу Сатыбалдыулы отложили "на неопределенный срок".

Отметим, что ранее в Антикоре рассказывали, что Сатыбалдыулы на преступно добытые средства и прибыль приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал средства в банках на территории Казахстана и за границей.

Напомним, что Сатыбалдыулы осудили на 6 лет лишения свободы в сентябре 2022 года, а затем отказали в условно-досрочном освобождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076606-pokupal-imuschestvo-v-rossii-frantsii-oae-novyy-sud-po-delu-satybaldyuly-nachalsya-v-astane/

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