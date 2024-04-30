Прокурор запросил 12 лет колонии для экс-начальника полиции Талдыкоргана

Стало известно, что прокурор запросил 12 лет лишения свободы для бывшего начальника управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, обвиняемого в изнасиловании девушки, передает NUR.KZ.

Информацию о том, что для Марата Куштыбаева прокурор запросил 12 лет лишения свободы, корреспонденту NUR.KZ подтвердил пресс-секретарь суда области Жетісу Нурсултан Орынбасаров.

Дело экс-начальника УП Талдыкоргана

13 ноября прошлого года стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Марат Куштыбаев был водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что против него возбуждено дело по ч.2 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

После этого случая начальник ДП области Жетісу Атыгай Арыстанов был освобожден от занимаемой должности. Лишились своих постов и другие руководители.

В конце февраля этого года по громкому делу начался суд, который проходит в закрытом режиме. В марте стало известно, что обвиняемому стало плохо и его увезли из суда на "скорой". Позже процесс возобновили.

Добавим, что согласно ст.120 ч.2 п.5 УК РК изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.