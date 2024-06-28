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Теракты в Дагестане: сына экс-главы района назвали организатором преступной группы

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Полицейский автомобиль на месте терактов
Полицейский автомобиль. Фото: National Antiterrorism Committee / Handout/Anadolu via Getty Images

Верховный суд Дагестана сообщил, что преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын бывшего главы Сергокалинского района.

31-летний Осман Омаров (сын Магомеда Омарова) создал преступную группу, передает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд.

Участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов, пишет издание.

Также в суде заявили, что для непосредственного участия в совершении преступлений Осман Омаров требовал от соучастников признать его единоличным лидером банды и дать ему присягу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125398-terakty-v-dagestane-syna-eks-glavy-rayona-nazvali-organizatorom-terroristicheskoy-gruppy/

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