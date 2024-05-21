Еще одну адмответственность для наркозависимых хотят ввести в Казахстане
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Замглавы Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов в кулуарах сената сегодня высказался о числе наркозависимых граждан в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Бахытжан Амирханов заявил, что точных данных о количестве наркозависимых в Казахстане на сегодняшний день нет.
"Мы сейчас над этим работаем, чтобы достоверный учет обеспечить. (...) 18,2 тыс. человек – это общее количество. Согласно статистике органов здравоохранения, из них 1,5 тыс. – женщины. 66 несовершеннолетних на учете состоят.
А на практике эта цифра может в 10 раз больше быть. То есть, по предварительным подсчетам, где-то около 200 тыс. может быть. Поэтому мы хотим ввести административную ответственность, чтобы мы сразу ставили на учет – сейчас это только с согласия пациента", – объяснил спикер.
Напомним, в конце января депутат Даулет Турлыханов отмечал, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране. По его словам, с января по ноябрь 2023 года в стране было зарегистрировано 7 тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в 2022 году.
Ранее также президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании коллегии МВД, требовал усилить борьбу с распространением наркотиков в стране.
При этом в середине марта прошлого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023-2025 годы.
Тогда отмечалось, что, по мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в 5 раз превышает официальные данные. Экс-глава МВД Марат Ахметжанов сообщал, что планируется внедрение системы скрининга среди школьников, что позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.
Кроме того, он называл факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.
Также в начале июля прошлого года сообщалось, что правительство планирует выделить 53,1 млрд тенге на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104473-eshche-odnu-admotvetstvennost-dlya-narkozavisimyh-hotyat-vvesti-v-kazahstane/