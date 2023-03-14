Почему в Казахстане ухудшилась ситуация с наркотиками, рассказали в МВД

Наркотики. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МВД Марат Ахметжанов на заседании кабмина перечислил факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов сообщил, что в целом на наркоситуацию в стране влияют три основных фактора.

"Первое, это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Второе, сырьевая база каннабиса в южных регионах – Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – отметил он.

По его словам, только в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений. Из них 60% – это сбыт наркотиков. Пресечена деятельность 4 организованных наркогрупп. Ликвидировано 70 подпольных нарколабораторий. В итоге из незаконного оборота изъято 16 тонн наркотиков, в том числе – 5,7 тонн марихуаны, 918 кг гашиша, 102 кг героина и 582 кг синтетических наркотиков.

"Буквально вчера в Алматинской области пресечен незаконный оборот 13 тонн прекурсоров. Из него можно было бы сделать 2 тонны мефедрона. Это примерно 4 млн дозы", – отметил министр.

В справочной информации, предоставленной МВД, сказано, что за январь-февраль в стране выявлено 518 наркопреступлений, из них – 338 фактов сбыта и 59 фактов контрабанды. Задержана одна ОПГ, в числе которых были 8 граждан Украины, уничтожено 11 скрытых нарколабораторий. В итоге изъято 986 кг наркотиков, из них – 317 кг марихуаны, 126 кг гашиша, 81 кг опия и 417 г героина и 142 кг синтетики.

Сегодня ранее правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Документом предусматривается введение системы скрининга по выявлению наркозависимых среди учащихся школ.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", наркотики – растения, вещества или препараты, которые квалифицированы как наркотические средства и представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

Наркотические средства – вещества синтетического или природного происхождения, которые включены в список наркотических средств, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012823-pochemu-v-kazahstane-uhudshilas-situatsiya-s-narkotikami-rasskazali-v-mvd/