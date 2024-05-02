Еще одно резонансное дело показывают в прямом эфире в Казахстане

Верховный суд Казахстана продолжает практику проведения судами заседаний в прямом эфире. На этот раз трансляция ведется из Караганды, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Онлайн-трансляция заседания по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождавшегося применением насилия в отношении водителя скорой помощи, началась сегодня, 2 мая 2024 года, в 11.00 часов в Караганде.

Напомним, нападение на водителя скорой помощи в Караганде произошло в конце января. В социальных сетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник экстренной службы получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела. Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии клиники имени Макажанова.

Позже потерпевший записал видео из больницы, где подробно рассказал о случившемся.

На инцидент отреагировал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он отметил, что установление местонахождения подозреваемого - вопрос времени.

29 января МВД опубликовало ориентировку на Нурболата Дакебаева. 1 февраля он был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района.

В суд дело поступило по статье "Хулиганство".