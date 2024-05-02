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Еще одно резонансное дело показывают в прямом эфире в Казахстане

Опубликовано:

Нурболат Дакебаев
Нурболат Дакебаев. Фото: qamqor.gov.kz

Верховный суд Казахстана продолжает практику проведения судами заседаний в прямом эфире. На этот раз трансляция ведется из Караганды, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Онлайн-трансляция заседания по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождавшегося применением насилия в отношении водителя скорой помощи, началась сегодня, 2 мая 2024 года, в 11.00 часов в Караганде.

Напомним, нападение на водителя скорой помощи в Караганде произошло в конце января. В социальных сетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник экстренной службы получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела. Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии клиники имени Макажанова.

Позже потерпевший записал видео из больницы, где подробно рассказал о случившемся.

На инцидент отреагировал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он отметил, что установление местонахождения подозреваемого - вопрос времени.

29 января МВД опубликовало ориентировку на Нурболата Дакебаева. 1 февраля он был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района.

В суд дело поступило по статье "Хулиганство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094551-eshche-odno-rezonansnoe-delo-pokazyvayut-v-pryamom-efire-v-kazahstane/

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