Возобновлен суд над экс-начальником полиции Талдыкоргана, обвиняемым в изнасиловании

Возобновлен судебный процесс над обвиняемым в изнасиловании экс-начальником полиции Талдыкоргана Маратом Куштыбаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

"Пресс-служба суда области Жетісу сообщает о том, что уголовное дело в отношении К., который обвиняется по ст.120 УК РК, продолжает рассматриваться в Талдыкорганском городском суде. Дата судебного заседания назначена на 28 марта текущего года", - рассказали в суде.

Напомним, 5 марта обвиняемого в изнасиловании экс-начальника управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева из зала суда увезли на "скорой". Он был доставлен в кардиологический центр и находился под наблюдением врачей. В связи с чем судебное заседание было отложено.

О задержании начальника УП Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки стало известно 13 ноября прошлого года. Он был водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что против него возбуждено дело по ч.2 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

После этого случая начальник ДП области Жетісу Атыгай Арыстанов был освобожден от занимаемой должности. Лишились своих постов и другие руководители.

В конце февраля этого года по громкому делу начался суд, который будет проходить в закрытом режиме.

Добавим, что согласно ст.120 ч.2 п.5 УК РК изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.