Как Сатыбалдыулы легализовал сотни миллиардов тенге и что на них купил, рассказали в суде

В суде Астаны прокурор зачитал обвинение по новому делу в отношении Кайрата Сатыбалдыулы - он заявивил о легализации сотен миллиардов тенге, добытых преступным путем, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил прокурор, Сатыбалдыулы уже осужден на 6 лет за преступления по растрате активов АО "ЦТС" - на сумму более 28 млрд тенге, и причинение материального ущерба АО "Казахтелеком" - на сумму более 8,9 млрд тенге.

Новое дело в отношении него начато по пункту 3 части 3 статьи 218 УК РК – это отмывание средств. Как сообщил прокурор, к Сатыбалдыулы обратился учредитель ТОО "ТехАльянс", который хотел развить свой бизнес через связи с влиятельными людьми – в его компанию было решено вовлечь вышеуказанные преступные деньги, чтобы получить из них еще больше прибыли.

ТОО "ТехАльянс" занималась закупом товаров народного потребления за рубежом, в частности в Китае, Турции, ОАЭ и т.д, и продажей их в Казахстане.

По данным обвинителя, через ТОО Сатыбалдыулы отмывал деньги со своим помощником – Эфенди Кемалем. На легализованные средства далее покупалось имущество, акции, также средства размещались на счетах в банках.

Из незаконных денег в обороте компании кроме средств «ЦТС» - это более 28 млрд тенге, и средств "Казахтелеком" - 8,9 млрд, в обороте также были более 44 млрд тенге, добытые при уклонении от уплаты таможенных пошлин и налогов.

"В период покрывательства со стороны Сатыбалдыулы деятельности ТОО «ТехАльянс» с учетом вовлеченных преступных денег увеличила товарооборот на сумму 922 млрд 720 млн 997 тысяч тенге. В результате отмывания денежных средств с 2018 по 2022 годы Сатыбалдыулы получил преступный доход, который далее использовал для приобретения объектов строительства, недвижимости, в том числе за рубежом, размещения на счетах в банках, покупки ценных бумаг и т.д", - сообщил прокурор.

Что купил Сатыбалдыулы

По данным обвинения, на преступные средства Сатыбалдыулы приобрел различные активы.

На его счета в банках было внесено более 172 млрд тенге. Далее он купил виллы в Дубае за 22,9 млн долларов, а также несколько квартир в ЖК «Снегири» с парковочными местами в Москве за 22,9 млн долларов.

Десятки миллиардов, по данным обвинителя, Сатыбалдыулы "проводил" через аффилированные компании, чтобы далее покупать имущество и сдавать его в аренду, вкладывался в акции ТОО, чтобы получать прибыль – к примеру, одно из ТОО приносило ему по миллиарду каждый квартал.

Также среди его покупок недвижимости следующие траты: общая сумма покупки объектов в Казахстане - 34 млрд 863 млн тенге, в России – 4 млрд 202 млн тенге, в ОАЭ – 20 млрд 413 млн тенге, во Франции – 4 млрд 150 млн тенге, в Турции – 4 млрд 25 млн тенге. Итого – 67 млрд 655 млн тенге.

"Тем самым Сатыбалдыулы в группе лиц по предварительному сговору с Эфенди с 2018 по 2022 годы вовлек в законный оборот денежные средства преступного происхождения, добытые в процессе хищения активов "ЦТС", уклонения от таможенных и иных платежей, причинения имущественного ущерба «Казахтелеком» на общую сумму 82 млрд 446 млн тенге путем внесения их в оборот подконтрольной компании ТОО "ТехАльянс"», использования в предпринимательской деятельности, получение незаконного дохода, его обналичивание и приобретение объектов недвижимости, в том числе за рубежом, размещения денег на банковских счетах в Казахстане и других государствах, регистрации активов на близких лиц и родственников.

Так Сатыбалдыулы совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 частью 3 статья 218 УК РК – отмывание денег, полученных преступным путем", - зачитал прокурор.

Напомним, что в сентябре 2022 года Сатыбалды суд признал виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Виновным бизнесмен признал себя по нескольким статьям: организация уголовного преступления либо руководство преступной группой; присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере; причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В декабре Кайрату Сатыбалды отказали в условно-досрочном освобождении.

Позже в отношении осуждено было заведено уголовное дело по факту отмывания доходов преступного происхождения. Подробности рассказали в Антикоре.

Сегодня в столичном суде началось главное судебное разбирательство по новому делу в отношении осужденного Кайрата Сатыбалдыулы.