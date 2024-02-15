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К рассылкам о готовящихся терактах в школах Казахстана причастны иностранцы, заявили в МВД

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Парень звонит по телефону
Звонок. Иллюстративное фото: Михаил Руденко / Getty Images

В МВД высказались о рассылках о готовящихся актах терроризма в школах Казахстана, которые стали появляться в мессенджерах в конце января этого года, передает NUR.KZ.

Стражи порядка отметили, что с 25 января началась анонимная рассылка в мессенджере Telegram об угрозах нападения на школы.

"Сообщения поступили в шести городах Казахстана - Актобе, Атырау, Алматы, Павлодаре, Караганде и Костанае. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия. В настоящее время по направленным угрозам в городах Алматы, Актобе, Атырау и Павлодаре установлена причастность лиц из стран СНГ", - сообщили в полиции.

В МВД подчеркнули, что полицейские проводят необходимые действия с зарубежными коллегами - в интересах следствия подробности не сообщили.

"Также установлено, что после сообщений с угрозами нападений отдельными несовершеннолетними в городах Караганде и Костанае были созданы Telegram-каналы, где, скопировав текст угроз и разместив фото учебных заведений, они направили ложную информацию в чаты своих школ", - сообщили в полиции.

Авторы этих каналов не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей, уточнили в ведомстве.

По решению суда родителями будет возмещен ущерб, причиненный государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов образования.

"В любом случае, несмотря на то, что сообщения фейковые, в обозначенных в сообщениях местах принимаются меры по обеспечению безопасности и усилению охраны. Одновременно ведутся работы с администрацией мессенджеров анонимных каналов, которые размещают провокационные публикации. В частности, распространявший ложную информацию анонимный Telegram-канал в настоящее время заблокирован. Данная работа будет продолжена", - сообщила начальник департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Альбина Махамбетова.

Сообщения о готовящихся терактах в школах Казахстана

В конце января в Актобе в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах города.

В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых. В пресс-службе Минпросвещения призывали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.

В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе. В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Позже полицейские Атырау сообщили о фейковой рассылке о якобы готовящемся нападении на школы города. Стражи порядка завели уголовное дело.

В начале февраля в социальных сетях распространили информацию о том, что в школах Павлодара неизвестными готовится преступление.

А несколько дней назад в Казнете появились сообщения с угрозами устроить стрельбу в школах Караганды. Позже полицейские задержали 13-летнего жителя города, подозреваемого в создании Telegram-канала, в котором рассылались сообщения о готовящейся стрельбе в школах.

На днях в Костанае полиция установила 10-летнего мальчика, который, как заявили правоохранители, сделал рассылку о готовящемся преступлении в школе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061080-k-rassylkam-o-gotovyaschihsya-teraktah-v-shkolah-kazahstana-prichastny-inostrantsy-zayavili-v-mvd/

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