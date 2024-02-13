Угрожали устроить стрельбу в школах: полиция задержала подростка из Караганды

Полицейские задержали 13-летнего подростка из Караганды, подозреваемого в создании Telegram-канала, в котором рассылались сообщения о готовящейся стрельбе в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в новостном Telegram-канале МВД, полицейские задержали предполагаемого автора рассылок о терроре в Карагандинской области.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП области установлен и задержан администратор группы в Telegram-канале и автор рассылок о расстреле школьников в регионе", – говорится в сообщении.

Им оказался 13-летний житель Караганды.

По версии следствия, подросток увидел в соцсетях скриншот с тематикой терроризма, затем создал свою группу в Telegram под названием "Очищение Караганды", где рассылал сообщения о готовящихся актах терроризма.

Telegram-канал удален, полицейские проверяют информацию о причастности к данному преступлению лиц, находящихся за рубежом.

Наряду с этим родителей школьника привлекут к ответственности – в их отношении будет подан иск в суд по возмещению ущерба за выезд экстренных служб. Ведется расследование.

Напомним, что в конце января в Актобе произошел аналогичный случай. В Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах города.

В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых. В пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.

В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе. В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.