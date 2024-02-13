Начальника полиции Талдыкоргана обвинили в изнасиловании: дело передано в суд

Уголовное дело в отношении бывшего главы УП Талдыкоргана Марата Куштыбаева передали в суд. Мужчину обвиняют в изнасиловании, передает агентство Kazinform.

Как сообщили агентству в пресс-службе суда областного суда, дело уже поступило в Талдыгорганский городской суд и находится на рассмотрении.

Даты заседаний пока не назначены.

Напомним, 13 ноября стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки.

На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев. Он был водворен в изолятор временного содержания.

В полиции сообщали, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Расследование взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Временное исполнение обязанностей начальника УП Талдыкоргана было возложено на заместителя по оперативной работе Кайрата Баймуханова.

После задержания министр внутренних дел также освободил от должности главу ДП области Жетісу Атыгая Арыстанова. Его обязанности стал исполнять генерал-майор Арман Саданов, ранее возглавлявший Департамент собственной безопасности МВД РК.

В начале декабря управление полиции Талдыкоргана возглавил Ернар Ширбаев. Новым начальником полиции области Жетісу в конце января был назначен полковник полиции Саркытбай Кусаинов. Ранее он работал в Министерстве внутренних дел.