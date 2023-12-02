Назначен новый начальник полиции Талдыкоргана

Приказом МВД РК начальником управления полиции Талдыкоргана назначен Ернар Ширбаев, ранее возглавлявший Аксускую районную полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Новый руководитель городской полиции Ширбаев Ернар Мырзахметович имеет специальное звание "подполковник полиции".

Работал в оперативных и следственных подразделениях. Службу в органах внутренних дел начинал с должности оперуполномоченного УВД Талдыкоргана.

С 2011 по 2022 годы занимал руководящие посты в подразделениях полиции Каратальского, Панфиловского, Аксуского, Ескельдинского, Алаколького районов области Жетісу и Карасайского района Алматинской области.

В июле 2022 года был назначен начальником отдела полиции Аксуского района области Жетісу.

Напомним, 13 ноября стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки.

На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев. Он был водворен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по ст.120 ч.2 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Расследование взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Временное исполнение обязанностей начальника УП Талдыкоргана было возложено на заместителя по оперативной работе Кайрата Баймуханова.

После задержания министр внутренних дел также освободил от должности главу ДП области Жетісу Атыгая Арыстанова. Его обязанности стал исполнять генерал-майор Арман Саданов, ранее возглавлявший Департамент собственной безопасности МВД РК.