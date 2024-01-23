Назначен начальник полиции области Жетісу

Полковник полиции Саркытбай Кусаинов назначен на должность начальника ДП области Жетісу. Ранее он работал в Министерстве внутренних дел, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

В МВД прошло заседание с участием начальников служб центрального аппарата и территориальных департаментов, городских управлений и районных отделов полиции, командующих региональных командований и соединений Национальной гвардии.

На нем стало известно, что полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, назначен на должность начальника ДП области Жетісу.

Напомним, бывшего начальника полиции региона Атыгая Арыстанова в ноябре 2023 года освободили от должности после резонанса с главой УП Талдыкоргана, которого задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки.

Также стало известно, что его первый заместитель Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии. Заместитель начальника по кадровой политике Талант Жумабек и заместитель начальника по линии следствия Максат Ережепов также были освобождены от занимаемых должностей.

Обязанности начальника ДП области Жетісу стал исполнять генерал-майор полиции Арман Саданов, ранее возглавлявший Департамент собственной безопасности МВД РК.