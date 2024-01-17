Суд вынес решение по апелляции Нуржана Альтаева

Судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

Заседание проходило в столице вчера, 16 января.

Напомним, 21 ноября 2023 года Нуржану Альтаеву вынесли приговор за получение взятки на общую сумму 115 тыс. долларов и свыше 8 млн тенге через посредника.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Дело Нуржана Альтаева

Напомним, что о задержании экс-депутата стало известно в июне 2023 года. На следующий день в Антикоре сообщили, что его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

"Альтаев Н.Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутатом мажилиса парламента, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И.", – говорилось в сообщении службы.

Позже в Антикоре уточнили, что Альтаев, занимая пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК с 2018 по 2019 год, по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.

В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова, который был задержан в мае 2023 года.

Следствие предполагало, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова – всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.

После вынесения приговора в ноябре 2023 года Нуржану Альтаеву в Антикоре сообщили, что досудебное расследование в отношении Аблая Мырзахметова продолжается и по результатам окончания уголовного дела оно будет передано в суд.