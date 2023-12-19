"Поведение не является безупречным": названа причина отказа Кайрату Сатыбалды в УДО

В суде №2 Усть-Каменогорска рассказали подробности рассмотрения ходатайства о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы осужденному Кайрату Сатыбалды, передает NUR.KZ.

По информации официальной страницы судов Восточно-Казахстанской области в Instagram, Кайрат Сатыбалдыулы обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы.

26 сентября 2022 года суд в Астане приговорил его к 6 годам лишения свободы по п.2 ч.4 ст.189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и п.2 ч.4 ст.195 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РК.

"Осужденный и его адвокат поддержали ходатайство, указав, что Сатыбалдыулы по закону отбыл установленную часть срока наказания (1/3), характеризуется положительно, состоит в добровольной организации осужденных. Судебные издержки погашены полностью", - отметили в суде.

При этом представители потерпевшей стороны вопрос о замене наказания оставили на усмотрение суда, а прокурор просил отказать в удовлетворении ходатайства.

"При разрешении ходатайства о замене наказания более мягким видом суд должен оценить позитивные изменения в поведении осужденного, свидетельствующие о его исправлении.

Суд, проанализировав характеризующие данные, пришел к выводу, что поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды.

Наличие указанных обстоятельств недостаточно для вывода, что осужденный твердо встал на путь исправления.

Таким образом, суд пришел к выводу, что замена Сатыбалдыулы наказания в виде лишения свободы на ограничения свободы является преждевременной", - пояснили в суде.

Напомним, ранее в пресс-службе Восточно-Казахстанского областного суда сообщили, что Кайрату Сатыбалды отказали в условно-досрочном освобождении.

Дело Кайрата Сатыбалды

Кайрата Сатыбалды задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что он может быть причастен и к другим преступлениям. В частности, как рассказали в Антикоре, хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса" ("ЦТС").

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалды возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалды суд признал виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Его отправили отбывать наказание в учреждение №22, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска.

В октябре 2023 года в Генпрокуратуре рассказали, может ли Кайрат Сатыбалды выйти раньше срока по УДО.