Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Поведение не является безупречным": названа причина отказа Кайрату Сатыбалды в УДО

Опубликовано:

Кайрат Сатыбалдыулы
Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: inbusiness.kz

В суде №2 Усть-Каменогорска рассказали подробности рассмотрения ходатайства о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы осужденному Кайрату Сатыбалды, передает NUR.KZ.

По информации официальной страницы судов Восточно-Казахстанской области в Instagram, Кайрат Сатыбалдыулы обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы.

26 сентября 2022 года суд в Астане приговорил его к 6 годам лишения свободы по п.2 ч.4 ст.189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и п.2 ч.4 ст.195 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РК.

"Осужденный и его адвокат поддержали ходатайство, указав, что Сатыбалдыулы по закону отбыл установленную часть срока наказания (1/3), характеризуется положительно, состоит в добровольной организации осужденных. Судебные издержки погашены полностью", - отметили в суде.

При этом представители потерпевшей стороны вопрос о замене наказания оставили на усмотрение суда, а прокурор просил отказать в удовлетворении ходатайства.

"При разрешении ходатайства о замене наказания более мягким видом суд должен оценить позитивные изменения в поведении осужденного, свидетельствующие о его исправлении.

Суд, проанализировав характеризующие данные, пришел к выводу, что поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды.

Наличие указанных обстоятельств недостаточно для вывода, что осужденный твердо встал на путь исправления.

Таким образом, суд пришел к выводу, что замена Сатыбалдыулы наказания в виде лишения свободы на ограничения свободы является преждевременной", - пояснили в суде.

Напомним, ранее в пресс-службе Восточно-Казахстанского областного суда сообщили, что Кайрату Сатыбалды отказали в условно-досрочном освобождении.

Дело Кайрата Сатыбалды

Кайрата Сатыбалды задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что он может быть причастен и к другим преступлениям. В частности, как рассказали в Антикоре, хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса" ("ЦТС").

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалды возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалды суд признал виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Его отправили отбывать наказание в учреждение №22, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска.

В октябре 2023 года в Генпрокуратуре рассказали, может ли Кайрат Сатыбалды выйти раньше срока по УДО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051530-povedenie-ne-yavlyaetsya-bezuprechnym-nazvana-prichina-otkaza-kayratu-satybaldy-v-udo/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.