"Вывод преждевременный не делайте": Генпрокуратура о подаче заявления Сатыбалдыулы на УДО

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса высказался о возможности освобождения Кайрата Сатыбалдыулы по условно-досрочному освобождению (УДО), передает корреспондент NUR.KZ.

"Нет такого понятия, откупился, я сразу скажу", – заявил Асет Чиндалиев.

По его словам, подавать на УДО – это право каждого осужденного.

Не могут рассчитывать на такую меру те, кто осужден за половые преступления в отношении несовершеннолетнего, за террористические и экстремистские преступления, которые повлекли жертвы среди людей.

"Остальные осужденные могут подавать такие заявления. От того что он подал, вывод преждевременный не делайте, сразу предупреждаю, любой имеет права подать заявление, это заявление рассматривается судом, то, что он подал, не говорит о том, что его сразу же выпустят, суд может принять решение как выпустить по УДО, так и отказать. В судебной практике очень довольно распространено, когда отказывают", – заявил он.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении окончательного приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Также суд приговорил к конфискации имущества, внесении представления на имя президента о лишении его звания генерал-майор, орденов "Курмет" и "Парасат". Еще ему запрещено занимать должности на госслужбе, в нацкомпаниях, Нацбанке в течение 10 лет.

В конце мая Антикор рассказал, как идет работа по возврату средств в рамках расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц. По данным ведомства, всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалды и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге.

Позже в ситуационном центре КУИС показывали трансляцию с камер видеонаблюдения, установленных в учреждении №22, где содержатся Серик Кудебаев и Кайрат Сатыбалдыулы.

Также для СМИ провели пресс-тур и показали, в каких условиях содержатся 270 заключенных, среди которых бизнесмен Кайрат Сатыбалдыулы.